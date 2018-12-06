Yanal ile sıcak temas

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi, Koeman'la devam etse de, yeni hoca için de arayışlarını sürdürüyor. İkinci Başkan Semih Özsoy, dün Ersun Yanal ile bir görüşme yaptı. Özsoy'un, tecrübeli çalıştırıcıya 6 aylık sözleşme önerdiği ancak Yanal'ın bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe ile 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve taraftarın çok istediği Yanal'ın en az 1.5 yıllık kontrat talep ettiği gelen haberler arasında. Yönetimde öne çıkan diğer isim sarı-lacivertli takımda futbolcu olarak forma giyen ve en son Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut... Ancak Korkut'a henüz bir teklif yapılmış değil...