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Slimani en kötü gol performansına ortak

'nin Cezayirli futbolcusu , son 17 sezonda sarı-lacivertli takıma transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de 12 maçta attığı tek golle kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Takımda ilk 12 lig maçında tek gol atan diğer isim 2003 yılında Rus futbolcu olmuştu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 12:26
Slimani en kötü gol performansına ortak

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla, son 17 sezonda kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, sarı-lacivertlilere transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de şu ana kadar attığı tek golle en verimsiz ileri uç oyuncularından biri oldu.

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forma giydiği 12 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında ağları havalandırabildi.

Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansına ortak oldu. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atmıştı.

GEÇTİĞİ FUTBOLCU YOK

Beschastnykh'ten Slimani'ye kadar geçen süreçte Fenerbahçe'ye transfer olan santrforların birçoğu ilk 12 maçlık performanslarında gol sıkıntısı çekmedi.

Bu iki ismin dışında son 17 sezonda Fenerbahçe'ye Washington, Nobre, Anelka, Kezman, Güiza, Niang, Sow, Bienvenu, Kuyt, Webo, Emenike, Van Persie, Fernandao, Janssen ile Frey yabancı santrfor olarak transfer edildi.

Bu futbolcular içinde Fenerbahçe'yle ligde çıktığı ilk 12 maçta en fazla skor üreten isim Nobre oldu. Nobre, 2003-2004 sezonunun devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerle 12 maçta 12 gol atarak çok iyi bir performans sergiledi.

Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı.

SANTRFOR PERFORMANSLARI

Slimani ve Beschastnykh dışında son 17 sezonda sarı-lacivertli takıma transfer olan yabancı santrforların Süper Lig'deki ilk 12 maçlık performansları şöyle:

SezonFutbolcuGol sayısı
2002-2003Washington9
2003-2004Nobre12
2004-2005Anelka3
2006-2007Kezman4
2008-2009Güiza2
2010-2011Niang8
2011-2012Sow7
2011-2012Bienvenu4
2012-2013Kuyt4
2012-2013Webo6
2013-2014Emenike5
2015-2016Van Persie5
2015-2016Fernandao4
2016-2017Sow (Kiralık)7
2016-2017Emenike (Kiradan döndü)3
2017-2018Janssen2
2018-2019Frey3

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Slimani en kötü gol performansına ortak
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