Ersun Yanal, Fenerbahçe yönetimine iki isim verdi!

4.5 yıllık aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal göreve hızlı başladı.

Takvim'in haberine göre tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi. Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi.

3 BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ

Yanal'ın ayrıca hücum gücü yüksek bir bek, hareketli bir santrfor ve skora katkı yapan kanat oyuncusu alınmasını talep ettiği öğrenildi. Başarılı hoca, kadro dışı bırakılan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan için de "Hemen affedilsin" dedi.

İMZA İÇİN COCU BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi görevine son verdiği eski teknik direktör Cocu'nun sözleşmesini feshettikten sonra Ersun Yanal'ı resmen açıklayacak.

Cocu ile fesih pazarlıklarının sürdüğü ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi. Yanal, Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRNAVA MAÇINDA KOEMAN SAHADA

Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Trnava maçının hazırlıklarına başladı. Yapılan açıklamada, teknik sorumlu Erwin Koeman'ın bugün basın toplantısında yer alacağı belirtildi.

Böylece Hollandalı hocanın karşılaşmada takımın başında olması kesinleşti. Ersun Yanal'ın 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan BB Erzurum maçında takımın başına geçmesi bekleniyor.