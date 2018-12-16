Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Atiba Hutchinson: Pes etmedik, elimizden geleni yaptık

: Pes etmedik, elimizden geleni yaptık

'ın Kanadalı oyuncusu , ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Pes etmedik, elimizden geleni yaptık" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 22:09
Atiba Hutchinson: Pes etmedik, elimizden geleni yaptık

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi;

"İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. Trabzonspor iyi bir formla geldi. Biz de UEFA Avrupa Ligi'nde elendikten, geçen hafta da ligde puan kaybettikten sonra tekrar bir reaksiyon vermek istiyorduk. İlk yarıda istediğimiz gibi performans ortaya koyamadık. İkinci yarıda oyundan düşmedik, pes etmedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta 2-2'lik bir skor ortaya çıktı. Maçın tamamına bakarsak adil bir sonuç oldu, kötü sonuç olarak değerlendirmemek lazım."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atiba Hutchinson: Pes etmedik, elimizden geleni yaptık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN