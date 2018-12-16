Maç Sonucu & Goller | Yeni Malatyaspor 2-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller 16 ve 34. dakikalarda Boutaib'den gelirken, ev sahibi takımda Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor'da Diego, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Bu sonuçla Malatyaspor puanını 28 yaptı ve ligde 2. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 26 puanda kaldı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı. pic.twitter.com/qWZpCjw21d — Sabah Spor (@sabahspor1) December 16, 2018

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Chico, orta sahadaki topu uzaklaştırmak için kendi kalesine ters vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top Erkan Kaş'ın önünde kaldı. Erkan'ın ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin, kornere çeldi.

34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 90+2 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Mina), Boutaib (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico (Dk. 46 Vainqueur), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 46 Drole), Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Barrada)

Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik, Dk. 56 Maicon, Dk. 72 Celustka, Dk. 90+6 Drole (Antalyaspor), Dk. 43 Murat Yıldırım, Dk. 72 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)