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Evkur 'dan anlamlı tişört

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur sahasında 'u ağırladı. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü 'nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

Giriş Tarihi: 16.12.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 15:38
Evkur Yeni Malatyaspor'dan anlamlı tişört

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular sahaya, geçtiğimiz günlerde şehit olan Rize Emniyet Müdür Altuğ Verdi'yi anarak çıktılar.

ÖZEL TİŞÖRT GİYDİLER

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

HAİN SALDIRICI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTU

Rize Emniyet Müdür Altuğ Verdi, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından hain bir saldırı sonucu makam odasında şehit edilmişti.

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Evkur Yeni Malatyaspor'dan anlamlı tişört
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