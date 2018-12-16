MKE Ankaragücü'nden tablolu ödeme açıklaması

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun toplantısından sonra kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verilmesinin ardından bazı bilgiler paylaşıldı. Toplantıya kulübün gençlik geliştirme direktörü Sadık İşcanoğlu, kaleci antrenörü Murat Türksoy ve atletik performans uzmanı Güven Kılıç'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, MKE Ankaragücü'nün ligde son 5 maçta ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansının kötü olduğu vurgulanarak, "Takımımızın Süper Lig takımları arasında oyun içinde en az koşu mesafesine, en az başarılı pas ve şut yüzdesine sahip olduğu, bununla birlikte futbolcuları en çok sakatlık yaşayan takım olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği kadronun kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün ekonomik yapısı nedeniyle, futbolcularımızla zaman zaman toplantılar yapılmış, toplantılar neticesinde, futbolcularımız özveri göstermiş ve bugünlere gelinmiştir. Bir ay önce yapılan toplantıda, futbolcularımız, MKE Ankaragücü Kulübünden olan alacaklarını ocak ayına kadar talep etmeyeceklerini, beyan etmişlerdir. Alacaklarının ödenerek telafi edilebileceğini ama kaybedilen maçların telafisi olmayacağını beyan eden futbolcularımıza bu onurlu davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik zorluklar Süper Lig'de yer alan takımların birçoğunun yaşadığı zorluklardan daha fazla değildir."

Açıklamada, kulübün 1 Haziran 2018'den bugüne kadar yaptığı ödemelere de yer verildi. Bu sürede primler dahil bütün futbolculara toplam 22 milyon 957 bin 557 lira, teknik direktör İsmail Kartal'a da 505 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Diğer kalemlerle birlikte kulübün 1 Haziran'dan bu yana kasasında 94 milyon 803 bin 877 lira çıktığı aktarıldı.

Öte yandan, teknik direktör İsmail Kartal, kulüp yönetim kurulu tarafından görevine son verilmeden önce, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "6 aydır kimse burada bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. Bugün mağlup olduk ama son 1,5-2 aydır artık takımı motive edemeyecek duruma geldim." ifadelerini kullanmıştı.