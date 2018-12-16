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taraftarının 'a saldırısı kameraya yansıdı

’ndeki mağazası, bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 17:10
Trabzonspor taraftarının GS Store'a saldırısı kameraya yansıdı

İstiklal Caddesi'ndeki GS Store mağazası, bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup bordo mavili taraftar, GS Store mağazasına saldırdı.

İstanbul'da Trabzonspor taraftarlarının GS Store'a saldırısı kamerada

Ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya atan taraftarlara, olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Trabzonspor taraftarının GS Store'a saldırısı kameraya yansıdı
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