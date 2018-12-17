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: Profesyonellik dışı

'nin Fransız oyuncusu , ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından ikinci yarıda oynadıkları futbolu eleştirdi.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 23:35
Mathieu Valbuena: Profesyonellik dışı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekibin Fransız oyuncusu Mathieu Valbune maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Valbuena, "İkinci yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok." dedi.

"İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır."

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Mathieu Valbuena: Profesyonellik dışı
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