Fenerbahçe, Akhisarspor'a hayat verdi!

Ligin 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi farklı yenip 16 puana ulaşan Akhisar, 13'üncü sıraya tırmanırken 14 puanda kalan rakibini kendi yerine düşme hattına itti. Yeşil-siyahlı ekip ligde pazar günü alt sıralardaki rakiplerinden Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilip 15'inci sırada kalırken, 14'er puanla düşme hattındaki Fenerbahçe ve BB Erzurum'un İstanbul'da oynayacağı maçın skorunu beklemeye başladı.

Yeni teknik patronu Ersun Yanal yönetiminde Erzurum'u taraftarının doldurduğu tribünler önünde ağırlayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen uzatma anlarında oyunun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. İki takım da 15'er puanla düşme barajında kalırken 16 puanlı Akhisar, devrenin son haftası öncesi ateş hattına gerilemekten kurtuldu.

Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak yeşil-siyahlılar, ligde pazartesi günü ilk yarının son maçında evinde Atiker Konyaspor'u yendiği takdirde devreyi düşme hattının dışında tamamlayacak.