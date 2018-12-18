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, Mourinho'nun görevine son verdi

İngiltere ekiplerinden 'da, teknik direktör 'nun görevine son verildi.

SABAH İNTERNET DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 14:07
Manchester United, Mourinho'nun görevine son verdi

İngiliz devi Manchester United, Premier Lig'de aldığı sonuçlar nedeniyle bir süredir tartışılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüp sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Jose'ye görev aldığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür ederken, gelecek için de başarılar dilemek istiyoruz. Kulüp yeni bir teknik adam için kapsamlı bir işe alım süreci yürütürken, mevcut sezonun sonuna kadar yeni bir teknik direktör atanacaktır.

Manchester United, 17 hafta sonunda İngiltere Premier Lig'de 26 paunla 6. sırada yer alıyor ve lider Liverpool'un 19 puan gerisinde....

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Manchester United, Mourinho'nun görevine son verdi
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