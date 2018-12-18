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'da sakatlık şoku: &

'da sakatlıkları bulunan ve 'nin durumu belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 10:29
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Jose Sosa & Zargo Toure

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maçta sakatlanan kaptan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosa'nın 4 ile 6 hafta, Toure'nin ise 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz" dedi.

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Trabzonspor'da sakatlık şoku: Jose Sosa & Zargo Toure
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