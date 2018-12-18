Yabancısı değiliz

BUGÜN NELER OLDU

F.BahçeRus ekibi Zenit ile tarihinde ilk kez resmi maça çıkacak. G.Saray ise son 10 sezonda 7. kez bir Türk takım ı ile eşleşen Benfica ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti. Kurada seri başı olmadıkları için ilk maçlarını evlerinde oynamaları gereken rakiplerimizden F.Bahçe aynı şehirde iki karşılaşma oynanmayacağı için rakibini 12 Şubat Salı günü ağırlayacak. Aslan, perşembe günü sahaya çıkacak. Rövanşlar ise farklı ülkelerde olduğu için 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.Zenit, Avrupa Ligi'nde aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekmesine karşın grubunu lider tamamlamayı başarmıştı. Eski Fenerbahçeli Neto'nun 11'de oynadığı Rus ekibinin savunma hattı yaptığı bireysel hatalarla Fenerbahçe'ye fırsat sunabilir. Rusya Ligi'nde son maçını 13 Aralık'ta oynayan lider Zenit, devre arası tatili nedeniyle 3 Mart'a kadar lig karşılaşması oynamayacak.Rui Vitoria yönetiminde ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Benfica, Portekiz Ligi'nde 29 puanla lider Porto'nun 4 puan gerisinde dördüncü sırada... Topa hükmedip rakip yarı sahada oynamayı tercih eden Portekiz devi, genelde sol kanadından hücum ediyor. En formda oyuncuları ise orta sahanın yöneticisi Pizzi ve kanat oyuncuları Rafa ile Salvio... Ayrıca Benfica kontratakları savunma konusunda zaaf yaşayan bir ekip olarak dikkat çekiyor.