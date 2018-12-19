Aslan vasat tur güzel

BUGÜN NELER OLDU

Lig ve Avrupa'da Ozan Kabak'a gözü kapalı formayı teslim eden Fatih Terim, kupada yine İsmail Çipe-Celil Yüksel-Atalay Babacan- Yunus Akgün gibi altyapıdan isimlere şans verdi. Ne var ki gençler, henüz Ozan gibi A Takım'da banko oynayacak seviyede olmadıklarını gösterdi. Stoperde5. dakikada Atalay ortaladı, kaleciden seken topu Celil gelişine tamamladı, Keçiörengücü defansı çizgiden çıkardı. 19'da Muğdat karşı karşıya pozisyonu kaleciyi geçse de bitiremedi. 32'de Yunus'un yaydan şutunu Metin ayağıyla çıkardı. Muslera'nın yedeği İsmail Çipe ise kontrataklarda kalesini zamanında terk etti.86'da Ömer Bayram'ınkanadından yüklenenYunus Akgün, Galatasaray forması altında ilk kez ağları sarstı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beş, Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda ise 176 dakika şans bulan 18 yaşındaki oyuncunun ayrıca iki asisti var.Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, dün sarı-kırmızılı formayı 300'üncü kez giydi. Tecrübeli oyuncu, söz konusu süreçte; 24 bin 443 dakika sahada kalırken, dört lig şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve dört Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.Galatasaray, turu geçti ama Keçiörengücü takımı, 90 dakika pozitif futbol oynayarak maça tempo ve keyif kattı. İki tarafın da ciddi pozisyonları vardı. Muğdat, müthiş mücadele etti, kaçırdığı pozisyonlara rağmen kırılgan bir yapıya bürünmeyip sahanın her yerine bastı. Galatasaray, tribünlerinde şöyle bir pankart asılı: "Bazen işler iyi gitmeyebilir, o zaman umutlar altyapıdan yeşerir." Fatih Terim, genç oyunculara önem verir. Disiplin içinde mücadele eden gelişime açık isimlere formayı gözü kapalı giydirir. Keçiören'in güzel oyununun yanı sıra Celil, Yunus ve Atalay performanslarıyla müthiş göz okşadı. Bu 3 oyuncu, iyi çalışır ve kendilerini geliştirirlerse Galatasaray'ın geleceğinde yer alırlar. Celil; top çalan, dikine oynayan ve tekmeye kafa sokan bir oyuncu. Yunus; çabukluğu ve çalım becerisiyle hücuma zenginlik kattı. Attığı gol, takipçiliğinin eseriydi. Atalay'a hayran kaldım. Raket gibi sol ayağı var. Top tutuşu, dikine hamleleri ve araya bıraktığı final pasları mükemmeldi. Atalay, fiziğine güç katar ve pozisyon bilgisini geliştirirse, Galatasaray'ın orta alanında pas trafiğini yönetecek düzeye ulaşacaktır. 300'üncü maçına çıkan Selçuk İnan'ı performansından ve gençlere verdiği destekten dolayı kutluyorum.