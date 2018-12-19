Mustafa Denizli: Bu sene kupada ve ligde hedeflerimiz var

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta elde ettikleri avantajlı skorla rövanşa çıktıklarını belirterek, "Ligde son 2 haftada oynadığımız iyi futbolun karşılığını alamadık. Kupa maçları her zaman sürprizlere gebedir. Dikkatli hazırlandık. Bunu, sahaya skor olarak da yansıttık. Kupada her geçen tur sizi daha zorlu bir rakiple karşı karşıya bırakıyor. Bu sene kupada ve ligde hedeflerimiz var. Zor hava koşulları vardı ama buna rağmen iyi bir mücadele oldu. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Menemen Belediyespor Antrenörü Soner Erdurmuş, Kasımpaşa'ya elenmelerine rağmen sergiledikleri oyundan dolayı futbolcularını tebrik etti.

Karşılaşmada 30. dakikaya kadar denk bir mücadele olduğunu aktaran Erdurmuş, "Buraya 2-1'in dezavantajıyla geldik. Kasımpaşa'dan daha fazla pozisyon bulduk. Süper Lig takımları, yaptığınız 1-2 basit hataya hemen cezayı kesiyor. Oyuncu kardeşlerimi sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İki maçta da rotasyon yaptık. Hedefimiz şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e çıkmak." diye konuştu.