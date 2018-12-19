Şampiyonluk için Avrupa’ya gitmeyiz

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal dün basın önünde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atarken,
törende hazır bulunan Başkan Ali Koç soruları yanıtladı. Koç, gelecek sezon için şampiyon olabilecek bir kadro kuracaklarını söylerken, Avrupa'dan vazgeçebileceklerini yineledi. İşte o açıklamalar: GÖZÜMÜZÜ KARARTACAĞIZ
"FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11.9 milyon Euro bütçemiz var. Bu sezon 60 milyon Euro kâr elde etmemiz lazım, ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riayet edemeyeceğiz. 31 Ocak'ta UEFA ile görüşmemiz var.
UEFA'nın marka değeri için Türk futbolu önemli. Gözümüzü karartmak ne demek? Belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız. Planlamamız var, belirlediğimiz isimler var.
Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı da kiralama. Bize şu anda uyabilecek model, 18 ay için kiralama ve sonrasında da satın alma." BÜYÜK İTİRAF
"Ersun Yanal hakkında demişim ki; "Bugün olmayacak, yarın da olmayacak."
Hatta "Medyada PR kampanyası var"
demişim. Söylediğim en ağır şey şu olmuş; "Ersun hocayla uzun vadeli proje yapacağımızı düşünmüyorum."
Şu anda fikir değiştirdik. Ersun hocamızla buluştuktan sonra kafamdaki bütün soruları kendisine yönelttim ve tatminden daha fazlasını oldum. Dolayısıyla daha önceki söylemlerimizde hata yaptıysak hata yapmışızdır. Türkiye Ligi'nin DNA'sını bilen birini getirmemiz gerektiğini düşündük." HAVA YAĞMURLU, ZEMİN KAYGAN AMA TARAFTARIN İSTEDİĞİ YANAL VAR!
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu şartları hava durumu ile açıkladı: "Değişimin zaman alacağını biliyorduk ancak hiç bu kadar sancılı olacağını tahmin etmiyorduk. Bu süreçteki duruşu ve değişimi sahiplenmesi nedeniyle taraftarımıza da teşekkür etmem gerekiyor. Onlara karşı mahcubuz, üzgünüz ancak dünyanın sonu değil. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu şu an dışardaki havaya benzetebiliriz. Yağmurlu, soğuk, sisli bir hava var, zemin kaygan şu an. Ama yarın güneş açacak. Bizim için güneşi açmamızda yardım edecek kişi olan Ersun hocamız da burada yanımızda. Kendisini taraftarımız da çok istiyordu. Son şampiyonluğumuzda takımın başındaydı, keyif aldığımız futbolu onunla izledik. EN KÖTÜ SENARYO!
Sezon
başında Fenerbahçe için en kötü senaryoyu çizin deseler, hiçbirimiz şu an içinde bulunduğumuz durumu tahmin edemezdik. Yaşanan bu olayları sadece transfere, takım ruhuna, yanlış tercihlere veya başka unsurlara bağlayamayız.
Bilmenizi isterim ki bugün içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun arkasında camiamız için çok daha değerli işlere imza atıyoruz. SLİMANİ;
bu haftaya kadar 1 gol atmış olmasına rağmen Türkiye'de herkes onun alınması gereken bir forvet olduğunu söylüyordu. Cezayir tarihinin en golcü 4. futbolcusu. BENZİA;
24 yaşında... Fransa'nın bir dönem en çok gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyordu. Giuliano'nun satışından sonra çok sınırlı bir vaktimiz vardı ve son gün almıştık. Dün gibi hatırlıyorum medyanın onu nasıl yansıttığını ama şu an tanınacak halde değil. REYES;
bonservissiz aldık. Daha sonra büyük ücretlere satabiliriz diye düşündük. Şu anda Meksika Milli Takımı'nın kaptanı... Bütün bu elit oyuncularla bu durumda olmamız kimsenin aklına gelmezdi herhalde. Josef ve Giuliano'yu satmasaydık büyük bir sorumsuzluk olurdu. Yerlerini dolduramadık. SÖZLEŞMENİN UZAMASI TEK BİR ŞARTLA OLUR
Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'la yaşanan görüşmenin bilgisini verirken, "Kendisi ile hiçbir pazarlık yapmadık. Kendisi görüşmelerde avukat dahi kullanmadı.
1,5 yıllık sözleşme imzaladık, 'Opsiyon sizin olsun'
dedi. Şampiyon olursak elbette sözleşmenin uzayacağını belirttik" açıklamasını yaptı. Koç 'Taraftar Ali Koç, Başkan Ali Koç hakkında ne düşünürdü" sorusuna,
ise şu yanıtı verdi: "Çok çabalayıp, uğraştığını, iyi işler yapıldığını ve bir o kadar da talihsiz olduğunu düşünürdü. Ama yarının güzel olacağını da düşünür ve zerre şüphe etmezdi." 4. YILDIZI TAKACAĞIZ
Fenerbahçe'yi 2013-14 sezonunda şampiyon yapan, ikinci dönemine ise önceki akşam 2-2'lik Erzurumspor maçıyla start veren teknik direktör Yanal törende şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin umutlarını gerçekleştirmek için buradayız. Bugün bulunduğu yer sadece futbola sığmayacaktır. Böyle bir camianın içinde olduğum için sorumluluklarım ve heyecanım büyük. 4. yıldızı takacağız. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Fenerbahçe ailesinin içinde olmaktan dolayı mutluyum." İSTATİSTİKLERİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ
"Şu anda bir maçımız var. İkinci yarıdaki puan tablosuna bakınca zirvede olan bir takım olacağız. İkinci yarıda Fenerbahçe nerede olması gerekiyorsa orada olacak.
Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü var
ve biz bunun dışında bir şey yapmayacağız. İstatistikleri başkası
değil biz belirleyeceğiz. Önceki şampiyonluğu tek başıma kazanmadım. Taraftarımızın büyük desteği vardı."
Yanal,
2010-11 sezonu şampiyonunun kim olduğu sorusu
içinse; "Ben 2013-14 sezonunda görev yaptım ve o dönemde de dediğim tek şey vardı, şampiyon Fenerbahçe." GİRESUN MESAİSİ BAŞLADI
Süper Lig'de kötü günler yaşayan Fenerbahçe rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 5. eleme turu ilk maçında 1-0 yendiği Giresunspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bugün bu şehre gidecek. Erzurum maçında oynayanlar idmanı rejenerasyon ile tamamlarken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. HİÇ PARA KONUŞMADIK
Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör Ersun Yanal'a görevinde başarılar dilerken, "Hiç para konuşmadık" ifadelerini kullandı.