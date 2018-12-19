Şampiyonluk için Avrupa’ya gitmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörütörende hazır bulunan Başkan Ali Koç soruları yanıtladı. Koç, gelecek sezon için şampiyon olabilecek bir kadro kuracaklarını söylerken, Avrupa'dan vazgeçebileceklerini yineledi."FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11.9 milyon Euro bütçemiz var. Bu sezon 60 milyon Euro kâr elde etmemiz lazım, ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riayet edemeyeceğiz.UEFA'nın marka değeri için Türk futbolu önemli. Gözümüzü karartmak ne demek? Belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız.Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı da kiralama."Ersun Yanal hakkında demişim ki;Hattademişim. Söylediğim en ağır şey şu olmuş;Şu anda fikir değiştirdik. Ersun hocamızla buluştuktan sonra kafamdaki bütün soruları kendisine yönelttim ve tatminden daha fazlasını oldum.BaşkanSezonbaşında Fenerbahçe için en kötü senaryoyu çizin deseler, hiçbirimiz şu an içinde bulunduğumuz durumu tahmin edemezdik.Bilmenizi isterim ki bugün içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun arkasında camiamız için çok daha değerli işlere imza atıyoruz.bu haftaya kadar 1 gol atmış olmasına rağmen Türkiye'de herkes onun alınması gereken bir forvet olduğunu söylüyordu. Cezayir tarihinin en golcü 4. futbolcusu.24 yaşında... Fransa'nın bir dönem en çok gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyordu. Giuliano'nun satışından sonra çok sınırlı bir vaktimiz vardı ve son gün almıştık. Dün gibi hatırlıyorum medyanın onu nasıl yansıttığını ama şu an tanınacak halde değil.bonservissiz aldık. Daha sonra büyük ücretlere satabiliriz diye düşündük. Şu anda Meksika Milli Takımı'nın kaptanı... Bütün bu elit oyuncularla bu durumda olmamız kimsenin aklına gelmezdi herhalde.Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'la yaşanan görüşmenin bilgisini verirken,1,5 yıllık sözleşme imzaladık,dedi. Şampiyon olursak elbette sözleşmenin uzayacağını belirttik" açıklamasını yaptı.ise şu yanıtı verdi: "Çok çabalayıp, uğraştığını, iyi işler yapıldığını ve bir o kadar da talihsiz olduğunu düşünürdü. Ama yarının güzel olacağını da düşünür ve zerre şüphe etmezdi."Fenerbahçe'yi 2013-14 sezonunda şampiyon yapan, ikinci dönemine ise önceki akşam 2-2'lik Erzurumspor maçıyla start veren teknik direktör Yanal törende şunları söyledi:"Şu anda bir maçımız var.Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü varve biz bunun dışında bir şey yapmayacağız. İstatistikleri başkasıdeğil biz belirleyeceğiz.Yanal,2010-11 sezonu şampiyonunun kim olduğu sorusuiçinse;Süper Lig'de kötü günler yaşayan Fenerbahçe rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 5. eleme turu ilk maçında 1-0 yendiği Giresunspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bugün bu şehre gidecek. Erzurum maçında oynayanlar idmanı rejenerasyon ile tamamlarken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör Ersun Yanal'a görevinde başarılar dilerken, "Hiç para konuşmadık" ifadelerini kullandı.