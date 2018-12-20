Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Burak Yılmaz olmazsa...

Transferde önceliği forvet mevkiine veren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Nikola Kalinic oldu… Atletico Madrid'in Milan'dan 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Hırvat forvet, menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlılara önerildi.

İspanyol ekibinde yeterli süre alamadığı için ayrılmak isteyen Kalinic'in Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Golcü transferinde Burak Yılmaz'ı listenin başına koyan Başkan Fikret Orman ve ekibi ise Trabzonspor'la yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre hareket edecek. Sorun yaşanması halinde Kalinic'i kiralama yoluyla transfer etmek için Atletico Madrid ile pazarlık masasına oturacak.

30 yaşındaki Hırvat stoper yaz transfer döneminde 3 büyüklerin gündemine gelmiş, Fenerbahçe taraftarları yanlışlıkla aynı adı taşıyan kendi takımlarının Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic'i mesaj yağmuruna tutarak, "Bize gel" çağrısında bulunmuştu.