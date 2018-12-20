Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Burak’ı isteyen varsa, gelsin!

Burak’ı isteyen varsa, gelsin!

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Burak’ı isteyen varsa, gelsin!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı kalan Burak ve Onur'un durumunu değerlendirdi. Ağaoğlu, "Burak için Beşiktaş'ın Ağustos'ta ciddi bir girişimi vardı. Düşüncemizi karşılamadığı için kabul etmedik. Kadro dışı sürecimiz devam ediyor. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon Euro. Ocak'a kadar o paraları da ödenir. İsteyen kulüp varsa teklifini Trabzonspor'a iletir. Biz de karar veririz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu ayrıca, "VAR doğru düzgün kullanılsaydı 6 puan daha çok alacaktık. Liderin 2 puan gerisinde olacaktık" yorumunu yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak’ı isteyen varsa, gelsin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN