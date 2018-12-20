Burak’ı isteyen varsa, gelsin!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı kalan Burak ve Onur'un durumunu değerlendirdi. Ağaoğlu, "Burak için Beşiktaş'ın Ağustos'ta ciddi bir girişimi vardı. Düşüncemizi karşılamadığı için kabul etmedik. Kadro dışı sürecimiz devam ediyor. İkisinin toplam birikmiş maaşı 4 milyon Euro. Ocak'a kadar o paraları da ödenir. İsteyen kulüp varsa teklifini Trabzonspor'a iletir. Biz de karar veririz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu ayrıca, "VAR doğru düzgün kullanılsaydı 6 puan daha çok alacaktık. Liderin 2 puan gerisinde olacaktık" yorumunu yaptı.