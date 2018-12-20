Bursaspor'da sarı alarm!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan haftalarda takımın istikrarlı isimlerinden Barış Yardımcı ve Tunay Torun, Malatya temsilcisine karşı oynanacak maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ikinci yarının ilk maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, her iki oyuncuyu da uyarırken, Bursaspor özellikle bu sezon birçok lig maçında kart cezaları nedeniyle oyuncularından faydalanamadı.

KIRMIZI YOK ANCAK SARI KARTLAR ÇOK

Ligde şu ana dek kırmızı kart görmeyen ekiplerden biri olan Bursaspor'da buna karşın 4 oyuncu, sarı kartlar nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Takımın en hırçın ismi olan Stephane Badji, toplamda 6 sarı kart görürken; MKE Ankaragücü maçında kart cezası sebebiyle forma giyememişti. Badji'nin dışında; Allano Lima, Akhisarspor deplasmanında, Aytaç Kara, iç sahada oynanan Antalyaspor maçında ve kaptan Ertuğrul Ersoy da içeride oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında kart cezaları nedeniyle forma giyemedi.

Öte yandan Bursaspor'da bu sezon ligde 17 farklı oyuncu kart gördü. Yeşil beyazlılar aynı zamanda ligde şu ana dek kırmızı kart görmeyen Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile birlikte 4 ekipten biri konumunda yer alıyor.