Fenerbahçe'den Giresun'da gol yağmuru

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Turun ilk ayağında rakibini 1-0'la geçen Fenerbahçe, rövanş maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
GİRESUNSPOR 2-5 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)
GOL: 7' Roberto Soldado (FENERBAHÇE) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 14' Said Id Azza (GİRESUNSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 49' Mehmet Ekici (FENERBAHÇE) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 55' Mehmet Ekici (FENERBAHÇE) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 68' Volkan Okumak (p) (GİRESUNSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 73' Mehmet Topal (FENERBAHÇE) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
GOL: 89' Diego Reyes (FENERBAHÇE) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1
14. dakikada Husmani'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Said Idazza kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1
32. dakikada Skerter'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado'nun aşırtma şutu auta gitti.
İKİNCİ YARI
49. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2
55. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3
68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3
73. dakikada sol kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal'ın şutu filelerle buluştu. 2-4
89. dakikada Hasan Ali kaldırım'ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx
GİRESUNSPOR: Anıl x, Uğur x, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Abiola dk. 58 xx), Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar x (Sery dk. 46 xx), Husmani xx, Said Idazza xx (Saruhan dk. 78 x)
YEDEKLER: Kayacan, Ahmet, Ergin, Hüsamettin
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar
FENERBAHÇE: Harun Tekin xx, Skrtel xxx, Neustadter xx, Reyes xxx, Barış Alıcı xx (Valbuena dk. 46 xx), İsmail Köybaşı xx, Benzia xxx, Mehmet Ekici xxx (Ferdi dk. 77 x), Mehmet Topal xx (Hasan dk. 76 xx), Ayew xx, Soldado xxx
YEDEKLER: Berke, Slimani, Abdulcebrail Akbulut, Erten
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GOLLER: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe)
SARI KART: Husmani (Giresunspor)