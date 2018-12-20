Ersun Yanal kararını verdi! 4 cezalıdan 2'sine af

Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu... Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilirim" yanıtını vermişti.

Yanal'ın kararının Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi. 2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor. Ozan'ın devre arasında Süper Lig ekiplerinden Alanya'ya kiralanacağı, kaleci Volkan'ın ise Türkiye'den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

Bu arada Belçika basını Dirar'a, Club Brugge'ün talip olduğunu iddia ediyor. Yönetimin iyi bir teklif karşısında ayrılığa sıcak bakması da gündemde.