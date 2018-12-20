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kararını verdi! 4 cezalıdan 2'sine af

Teknik Direktörü , cezalı oyuncularla ilgili kararını verdi. Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın Antalya kampına katılması bekleniyor. Ersun Yanal, ve ’ın dönüşüne ise sıcak bakmıyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
Ersun Yanal kararını verdi! 4 cezalıdan 2'sine af

Ersun Yanal'ın dönüşü ile birlikte Fenerbahçe'de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu... Yanal önceki gün bu soruya, "Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilirim" yanıtını vermişti.

Yanal'ın kararının Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi. 2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor. Ozan'ın devre arasında Süper Lig ekiplerinden Alanya'ya kiralanacağı, kaleci Volkan'ın ise Türkiye'den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

Bu arada Belçika basını Dirar'a, Club Brugge'ün talip olduğunu iddia ediyor. Yönetimin iyi bir teklif karşısında ayrılığa sıcak bakması da gündemde.

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Ersun Yanal kararını verdi! 4 cezalıdan 2'sine af
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