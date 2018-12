Fenerbahçe’de 11.9 çıkmazı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde, Finansal Fair Play'le ilgili ses getiren açıklamalar yapan Başkan Ali Koç'un, "Harcayacak 11.9 milyon Euro limitimiz var" sözleri dikkat çekmişti. Ne var ki UEFA'nın sarı-lacivertliler ile yaptığı uzlaşı metninde yapılan vurgu, sezonlar değil, transfer dönemleri üzerine… "Net transfer harcamaları her transfer dönemi için değerlendirilir" ifadesinin yer aldığı metin, yaz döneminde elde edilen 11 milyon 900 bin Euro'luk kârın devre arasında kullanılamayacağını gösteriyor.

BU NEDENLE CEZA ALAN YOK

UEFA'nın keskin çizgilerle bunu ceza gerekçesi yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir örnek bulunmuyor. Daha önce yaz-kış transfer dönemindeki transfer gelir-gider farkı yüzünden ceza almış bir ekip yok. Ancak metindeki net transfer geliri cümlesinde "her sezon" yerine "her transfer dönemi" vurgusu Başkan Ali Koç'un, 11 milyon 900 bin Euro'luk bütçe söylemiyle çelişiyor.

HASBRO İLE MARKA ORTAKLIĞI

Fenerbahçe, dünyanın en büyük global oyun ve eğlence şirketlerinden biri olan Hasbro firması ile marka ortaklığı yaptı. Fenerbahçe logosu ile Transformers ve My Little Pony karakterlerini bir araya getirerek oluşturulan 7'den 70'e her yaş grubuna hitap edecek koleksiyon, 'Maceraya Takım Ruhuyla Ortak Ol' sloganı ile Fenerium mağazalarında taraftarla buluşacak.