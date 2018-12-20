Giresun rövanşı A2’de

F.Bahçe'nin başında çıktığı ilk maçta Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan yeni teknik direktör Ersun Yanal, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertlilerin adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maç A2'den canlı olarak yayınlanacak.
Kadıköy'deki ilk maçı 1-0 kazanan Kanarya'ya tur için beraberlik yetecek. Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonrası 6 maç ceza alan Soldado'nun cezası bitti.
Yanal'ın görev vermesi halinde İspanyol golcü sahada olacak.