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Giresun rövanşı A2’de

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Giresun rövanşı A2’de
F.Bahçe'nin başında çıktığı ilk maçta Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan yeni teknik direktör Ersun Yanal, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertlilerin adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maç A2'den canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki ilk maçı 1-0 kazanan Kanarya'ya tur için beraberlik yetecek. Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonrası 6 maç ceza alan Soldado'nun cezası bitti. Yanal'ın görev vermesi halinde İspanyol golcü sahada olacak.
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Giresun rövanşı A2’de
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