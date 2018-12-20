İşte Galatasaray'ın Demba Ba planı

Yıldız oyuncu sınıfı geçerse gelecek sezon da Galatasaray'da devam edecek

SABAH, dün manşetine taşıdığı 'İlaç Demba Ba' haberinde yeni detaylara ulaştı. Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar kiralanacak olan Demba Ba için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek ve Finansal Fair Play'e (FFP) takılmayacak. 33 yaşındaki Senegalli golcüye ise 5 aylığına 1.3 milyon Euro ödeme yapılacak. Sarı-kırmızılılar tüm şartlarını hem Shanghai Shenhua'ya hem de Demba Ba'ya kabul ettirirken, sözleşmeye sezon sonunda geçerli olmak üzere 1 yıllık ek opsiyon koyulacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Demba Ba, performansının beğenilmesi durumunda 2019-20 sezonunda da sarı-kırmızılı takımda kiralık oynamaya devam edecek.

BİR FORVET DAHA ALINACAK

Bu arada Demba Ba'nın yanı sıra Ocak ayında bir forvet takviyesi daha planlayan sarıkırmızılı kulüp arayışlarını sürdürüyor. Eren Derdiyok'u üçüncü alternatif olarak düşünen Galatasaray'ın ikinci forvet transferinin Demba Ba'dan daha iyi bir isim olacağı ifade ediliyor. Türkiye Kupası maçlarında şans bulan ancak performansı yeterli bulunmayan Muğdat Çelik'in ise forvet takviyeleri sonrasında takımdan ayrılabileceği ortaya çıktı.

1 SORU 3 CEVAP

Gol yollarında sıkıntı yaşayan G.Saray için Demba Ba transferi doğru olur mu?

LEVENT TÜZEMEN

Ayrıntılarını iyi incelemeli!

2. Çin seferinde 17 maçta 5 gol atan Demba Ba'nın "golcü" kimliğini kaybettiğini düşünüyorum. Ayrıca Demba Ba'nın Beşiktaş'la özdeşleştiği gerçeğini hatırlatırım. İstanbul'daki Beşiktaş- Göztepe maçı sonrası Demba Ba ile siyah-beyazlı tribünler sevgi dolu bir diyalog yaşamış fakat kaçırdığı goller tartışılmıştı. İzmir'deki maçlarda Göztepe taraftarı Senegalli oyuncuyu top ayağına geldiğinde ıslıkladı. Melo, Sneijder, Podolski için G.Saray'la ilgili duyguları nasılsa Demba Ba için de Beşiktaş aynı değerdedir. G.Saray teknik heyeti bu ayrıntıları ıskalamamalı.



ÖMER ÜRÜNDÜL

Fiziki durumu çok önemli

Demba Ba kaliteli, iyi bir santrfor… Hava toplarında da hakimiyeti var. Yerden de etkili. Aynı zamanda belirli ölçüde duvar olma özelliğini de var ama Beşiktaş'taki son döneminde ciddi fiziki düşüş yaşadı. Göztepe'de benzer bir görüntüdeydi. Onun için benim her zaman yeri geldikçe vurguladığım konuya geliyorum. İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu fizikten düşüyor. Demba Ba'da bu örneği yaşadığımız için vereceği katkı için fizik durumuna bakmak gerekir. Çin'de kendine iyi bakmışsa katkı sağlar, buradaki hali gibiyse zor.

UĞUR KARAKULLUKÇU

Kısa vadede mantıklı olur

Eğer ocak ayında santrfor bakıyorsanız ya Avrupa'da takımında oynamayan, kaliteli ama sorunlu bir oyuncu alacaksınız ya da ligi biten, Avrupa dışı bir ülkede oynayan birisine gideceksiniz. Her iki seçenekte de kısa vadede uyum yakalamak çok kolay bir şey değil, çok doğru bir isim bulmanız gerekir. Demba Ba bu açıdan kısa vadede biçilmiş kaftan. Ligin dinamiklerine son derece hakim, İstanbul'u ve büyük takım beklentisini yakından bilen, değerli bir oyuncu. Elbette orta ve uzun vade için sakatlık bagajıyla birlikte soru işaretleri var ama bu sezon için gayet iyi bir seçenek olur.

BELHANDA GERİ DÖNDÜ

Sıvasspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'a Belhanda müjdesi geldi. Ülkesinin Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Faslı futbolcu, dün takımla çalışmalara başladı. Garry Rodrigues, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışması gerçekleştirirken Sinan Gümüş, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Akbaba ise fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı.

EREN'E TALIP VAR

G.SARAY'DA harcadığı net pozisyonlarla taraftarları çileden çıkaran Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip çıktı. Alman basınına göre, Schalke'nin muhtemel transfer listesinde yer alan isimler arasında Eren de bulunuyor. Eren'in sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi 2019 Haziran'da sona erecek.