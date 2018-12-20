Komiser mağduru Mustafa Kapı!

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Kupası rövanşında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan Galatasaray'da takımı kenardan yöneten Ümit Davala 3. değişiklik hakkını Mustafa Kapı'dan yana kullanmak istedi.Galatasaray tarihinde şu ana kadar resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu Emre Belözoğlu'nu geçme şansını kaçıran 2002 doğumlu Mustafa Kapı büyük üzüntü yaşadı.16 yaşındaki Mustafa, oyuna girebilseydi G.Saray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu olacaktı.