Kusursuz Fırtına

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yelken açtı. Bordo-mavili takım, deplasmanda 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Sivas Belediye'yi farklı mağlup etti: 5-0. 9. dakikada kornerden ortalanan17'de Vahid Amiri'nin pasını,35'te Olcay'ın pasıyla ceza sahası giren52'de Ibanez, korner atışını kullandı,79'da Olcay, arka direğe kesti,Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonu, "Oynadığımız takım kim olursa olsun, rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimiz de olsalar, bizim kardeşlerimizler. Ağabeylik, sahada futbolu doğru oynayıp, şefkatle rakibini sarıp sarmalamaktır. Bir süredir Sosa, Onazi ve Abdüş sakat oynuyordu. Pereira cezalı... Kucka, 33 günün üzerine ilk kez idman yaptı. Tabii ki bazı zorluklar var ama bunların hiçbiri mazeret üretme kültürümüzü farklı bir yere çekmiyor. Çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Trabzonspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Kosta Rikalı kaleci Esteban hakkında resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Daha önce alacaklarını 24 Aralık'a kadar ödeme konusunda anlaştığımız Esteban, süreyi beklemeden sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmiştir. Konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır."Sahaya kaptan çıkan Uğurcan, 72'de kenara gelirken pazubandı Olcay'a vermek istedi. Olcay ise reddetti ve pazubandı Batuhan taktı.Trabzon, sezonun en farklı galibiyetini dün gece aldı. Bordomavililer, daha önce ligde G.Saray'ı 4-0 mağlup etmişti.Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek, son 16 turuna adını yazdırdı. Genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor, coşkulu ve tutkulu futboluyla stada gelen taraftarlarını pişman etmedi. Özellikle Ekuban ve Amiri'nin istekli oyununa, orta sahada Murat Cem de ayak uydurunca Trabzonspor, rahat bir futbol oynadı. Son haftalarda oyuna sonradan girmesine rağmen attığı gollerle adından söz ettiren Ekuban, Sivas Belediye karşısında kalitesini net bir şekilde ortaya koydu ve Rodallega'ya devre arası kampı öncesi forma savaşına hazır olduğunun mesajını gönderdi. Hafta sonunda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Sosa ve Toure ile kart cezalısı Pereira'nın yokluğunda oynatacağı isimleri de görme fırsatı bulan Ünal Karaman, Hosseini ve Kamil üzerinde karar kılmıştır ancak Sosa'nın yerine oynatacağı isim bence Yusuf Yazıcı olacaktır. Sonuç olarak Türkiye Kupası'na önem verdiğini bu maçtaki performansı ile ortaya koyan Trabzonspor, gençleriyle son ana kadar mücadelesini verecektir.