5 dev Ozan’ın peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullanan ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Kabak'ın taliplileri her geçen gün artıyor. İngiliz Daily Mail Gazetesi, 18 yaşındaki genç yıldız adayı ile Premier Lig'in devleri Manchester United, Arsenal ve Manchester City'in yanı sıra İtalyanların iki büyük kulübü Inter ve Roma'nın da ilgilendiğini yazdı.Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Ozan Kabak, 2020 yılına kadar olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2023'e kadar uzatmıştı.