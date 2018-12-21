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, ile sözleşme yeniledi

ekiplerinden 'da futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 19:21
Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile sözleşme yeniledi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Ali Şahiner ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp asbaşkanı Osman Koçak'ın basına kapalı gerçekleştirilen imza törenindeki ifadelerine de yer verildi. Koçak'ın "Yönetim kurulumuz sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecek olan futbolcularımızla görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda kaptanlarımızdan Ömer Ali Şahiner ile bugün 3 yıllık sözleşme yeniliyoruz. Ömer Ali, Konyaspor'un idol isimlerinden biridir ve tarihe altın harflerle geçecek bir futbolcumuzdur. 2022'de bilindiği üzere 100. yaş günümüzü kutlayacağız. Hedeflerimize, kendisinin de içinde bulunduğu bir kadro yapılanmasıyla yürüyor olmaktan son derece mutluyuz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

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Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile sözleşme yeniledi
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