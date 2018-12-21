Ayew’i istemeleri şaşırtıcı değil!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ersun Yanal'ın imza töreninde Andre Ayew için yaptığıaçıklamasına Swansea City'den yanıt geldi. İngiliz ekibinin menajeri Graham Potter, "Fenerbahçe'nin talebi gayet normal. Bonservisini almak istemeleri beni şaşırtmadı. Para ve finans işlerine girmeyeceğim çünkü bu işler çabuk değişebilir.Şu anda kiralık olduğundan ve durumu değişebileceğinden konu üzerinde şimdilik durmaya gerek yok" dedi.