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Ayew’i istemeleri şaşırtıcı değil!

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Ayew’i istemeleri şaşırtıcı değil!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ersun Yanal'ın imza töreninde Andre Ayew için yaptığı "Keşke bonservisini alabilsek" açıklamasına Swansea City'den yanıt geldi. İngiliz ekibinin menajeri Graham Potter, "Fenerbahçe'nin talebi gayet normal. Bonservisini almak istemeleri beni şaşırtmadı. Para ve finans işlerine girmeyeceğim çünkü bu işler çabuk değişebilir. Kulüplerin bir araya gelerek herkesin yararına olacak bir anlaşma sağlaması gerekir. Şu anda kiralık olduğundan ve durumu değişebileceğinden konu üzerinde şimdilik durmaya gerek yok" dedi.
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Ayew’i istemeleri şaşırtıcı değil!
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