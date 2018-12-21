Barış ve huzurun fotoğrafı

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Şenol Güneş, kareler hakkında bilgi alırken haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığıisimli fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Haber fotoğrafları; içinde hep savaşı, gerginliği, şiddeti, acıları, üzüntüleri dile getiriyor.Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bütün halkların, liderlerin birbiriyle barış ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.