Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Barış ve huzurun fotoğrafı

Barış ve huzurun fotoğrafı

AA’nın düzenlediği ‘Yılın fotoğrafı’ oylamasına katılan ’ın hocası, Erdoğan’ın halkla bütünleşmesini, halkın da onunla beraber olmasını çok anlamlı bulduğunu belirtti

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Barış ve huzurun fotoğrafı
Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Şenol Güneş, kareler hakkında bilgi alırken haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı 'Seçim zaferi' isimli fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Haber fotoğrafları; içinde hep savaşı, gerginliği, şiddeti, acıları, üzüntüleri dile getiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkla bütünleşmesini, güler yüzünü, halkın da onunla beraber olmasını göstermesi açısından, bu fotoğraf (Seçim zaferi) daha anlamlı. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bütün halkların, liderlerin birbiriyle barış ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış ve huzurun fotoğrafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN