Burak’ı bedelsiz verin 4.5 milyon Euro’luk yükten kurtulun!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'Burak ve Onur'u isteyen kulüpler varsa teklifle gelsinler, değerlendirelim" açıklamasının ardından Beşiktaş harekete geçti. Siyahbeyazlı kulübün, Burak Yılmaz'ın yıllık 4.5 milyon Euro'yu bulan maliyetini karşılamayı taahhüt ettiği, buna karşılık bonservisini bedavaya istediği öğrenildi. Burak'la Beşiktaş'ın yanı sıra Çin ekibi Guangzhou Evergrande de ilgileniyor. Oyuncunun menajeri Özkan Doğan, Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile geçtiğimiz günlerde Napoli'de bir araya gelmişti.HOLLANDA basınına röportaj veren Ryan Babel, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve geleceğin ne göstereceğini bilmiyorum" dedi. Babel, sosyal medya işleri ile bir şirketin ilgilendiğini belirterek, "Daha önce duygularımı insanlara cevap vererek belirtiyordum. Artık yapmıyorum" ifadelerini kullandı.