Hakeme saldırıda maçlar iptal edildi

Yunanıstan'da futbol şiddeti bir kez daha gündemi sarstı.. Süper Lig hakemi Thanasis Tzilos, evinin önünde saldırıya uğradı. Başından ve ayağından yaralanan Tzilos hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından Yunanistan'daki diğer hakemler, saldırıyı protesto etmek için bu hafta oynanacak maçlara çıkmayacaklarını açıklayınca tüm maçlar ertelendi. Yunanistan Hakemler Birliği'nden yapılan açıklamada "Meslektaşımız Tzilos'a yapılan haince saldırıyı kınıyoruz. İnsanların bize böyle davranıp tehdit etmesine izin vermeyeceğiz''
ifadeleri kullanıldı. Hakem Tzilos, 1-1 biten Oliympkiaos-Xanthi maçında düdük çalmış ve 8 sarı, 1 kırmızı kart göstermişti.