Hakeme saldırıda maçlar iptal edildi

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan'da futbol şiddeti bir kez daha gündemi sarstı.. Süper Lig hakemi Thanasis Tzilos, evinin önünde saldırıya uğradı.Olayın ardından Yunanistan'daki diğer hakemler, saldırıyı protesto etmek için bu hafta oynanacak maçlara çıkmayacaklarını açıklayınca tüm maçlar ertelendi. Yunanistan Hakemler Birliği'nden yapılan açıklamadaifadeleri kullanıldı. Hakem Tzilos, 1-1 biten Oliympkiaos-Xanthi maçında düdük çalmış ve 8 sarı, 1 kırmızı kart göstermişti.