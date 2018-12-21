İşte Fenerbahçe'nin Ocak planı

BUGÜN NELER OLDU

Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesindeki en dikkat çeken isim, Trabzonspor forması giyen Kucka.F.Bahçe'deNeustadter ve Skrtel'in sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Reyes'ten bekleneni alamayan yönetimStopere ilk takviye Ocak'ta gerçekleşecek. Yanal'ın raporu doğrultusunda 3 aday belirlendi. Hollanda ekibi PSV ile sözleşmesi olan ancak bu sezon hiç forma şansı bulamayanJailson, Mehmet Topal ve Eljif'in bulunduğu bölgeye bir oyuncu daha katılacak.Trabzonspor'la yollarını ayırmaya hazır olanFenerbahçe'nin gündeminde. Slovak oyuncu alacaklarına karşılık bonservisini alabilirse, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek.ErsunYanal, kanatlarda görev yapacak bir hücum oyuncusuyla o bölgedeki rotasyonu genişletmek istiyor. Fenerbahçe, Yanal'ı göreve getirmeden önce takip ettiği Sivassporlu'ın transferini bitirmek üzere...oyuncuyla