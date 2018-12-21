İşte Fenerbahçe'nin Ocak planı

Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesindeki en dikkat çeken isim, Trabzonspor forması giyen Kucka. STOPER İÇİN FRANSIZ ISIMAT-MİRİN ÖNDE
F.Bahçe'de
Neustadter ve Skrtel'in sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Reyes'ten bekleneni alamayan yönetim gelecek sezonun kadrosu için bu bölgeye en az iki takviye yapacak.
Stopere ilk takviye Ocak'ta gerçekleşecek. Yanal'ın raporu doğrultusunda 3 aday belirlendi. Hollanda ekibi PSV ile sözleşmesi olan ancak bu sezon hiç forma şansı bulamayan Nicolas Isimat- Mirin öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor. ORTA SAHAYA BONSERVİSİNİ ALIRSA KUCKA
Jailson, Mehmet Topal ve Eljif'in bulunduğu bölgeye bir oyuncu daha katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal bu bölgede görev yapacak ismin çift yönlü olmasını istiyor.
Trabzonspor'la yollarını ayırmaya hazır olan Juraj Kucka
Fenerbahçe'nin gündeminde. Slovak oyuncu alacaklarına karşılık bonservisini alabilirse, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek. KANAT İÇİN SİVASLI EMRE BİTMEK ÜZERE!..
Ersun
Yanal, kanatlarda görev yapacak bir hücum oyuncusuyla o bölgedeki rotasyonu genişletmek istiyor. Fenerbahçe, Yanal'ı göreve getirmeden önce takip ettiği Sivassporlu Emre Kılınç
'ın transferini bitirmek üzere... 2.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan
oyuncuyla Başakşehir de yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu 15 lig maçında forma giydi. 4 gol, 3 asistle oynadı.