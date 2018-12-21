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Son dakika: paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

, 'a dönüşünün 1. yıldönümünde Twitter'dan "What can i do sometimes? 1likte (Bazen ne yapabilirim?)" paylaşımında bulundu. Galatasaraylı taraftar da paylaşımın ardından Fatih Terim'in bu tweetine beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte fatih Terim'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 21:07
Son dakika: Fatih Terim paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Fatih Terim, saat 19:05'te yaptığı paylaşımda ''What can i do sometimes? 1likte'' (Bazen ne yapabilirim?) sözlerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu twiti daha önce basın toplantısındaki ingilizce konuşmasını akıllara getirdi.

NEREDE KALMIŞTIK? TWİTİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ATTI

Geçen sene 21 Aralık'ta Galatasaray'a dönen Fatih Terim, o tarihte ''Nerede kalmıştık...''paylaşımı yapmış ve yılın en çok etkileşim alan tweetini atmıştı.

Fatih Terim'in bu tweeti, kısa süre içinde dikkat çekerken çok sayıda beğeni aldı.

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Son dakika: Fatih Terim paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
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