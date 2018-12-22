30 milyon € korkuttu!

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Kasımpaşa'da patlayan Trezeguet krizi dün tatlıya bağlandı. Kendisine gelen transfer tekliflerinin reddedilmesi üzerine idmanlara çıkmayan Mısırlı futbolcu, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. 1 haftadır takımdan ayrı olarak çalışan ve bireysel olarak idman yapan Trezeguet'nin Suudi Arabistan'dan bir kulüp ile anlaştığı iddia edilmişti. Kasımpaşa yönetimi de 2021'e kadar sözleşmesi olan Mısırlı futbolcuyarestini çekince sular duruldu. Dün yaşanan gelişmeler sonucu Trezeguet, Kasımpaşa yönetiminden özür diledi ve takıma geri döndü. Mısırlı futbolcu, Beşiktaş maçının kadrosuna da alındı. Öte yandan Mısır basını, Trezeguet için yeni iddialar ortaya attı.