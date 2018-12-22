Alanyaspor - Medipol Başakşehir (Canlı)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetiyor.
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Takımların ilk 11'leri şöyle:
ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Taha Yalçıner, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Bobo
Yedekler: Ufuk Ceylan, İsmail Ünal, Kaan Kanak, Welinto, Giannis Maniatis, Hasan Ayaroğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Djalma Campos
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Manuel da Costa, Gael Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni, Emmanuel Adebayor
Yedekler: Volkan Babacan, Karim Hafez, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Eljero Elia, Arda Turan, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Kerim Frei, Riad Bajic