Başakşehir Alanya’da kapatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, devrenin son maçında bugün Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 6, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ise 8'er puan önünde ilk yarının son haftasına lider durumda giriyor. Başakşehir'de takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yoklar.