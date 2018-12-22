Elazığspor - Altay maçından galip çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu'nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

79. dakikada ceza sahası önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Süleyman Abay xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner xx, Fatih xx (Murathan dk. 83 ?), İdrissa Diarra xx, Tatos xx, Mehmet xx, Emre Öztürk xx, Kadir Bekmezci xx, Adem xx, Bagayoko xx, Ahmet Aras xx (Kadir Taşoğlu dk. 58 x), Lamine Diarra xxX

Yedekler: Ahmet Doğan, Onur, Ali, Eren, Kadir Taşoğlu, Erhan

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

ALTAY: Emre Koyuncu xx, Metin xx, Hüsamettin x (Kappel dk. 58 x), İbrahim Öztürk xx, Özgür xx, Gençer xx Mustafa xx, Atakan xx, Tevfik x (Habib Daf dk. 46 x) Paixao xxx, İbrahim Akın xx (İhsan dk. 87 ?)

Yedekler: Egemen, Serkan, Ulaş, Adnan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Lamine Diarra (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor), Paixao (dk. 74) (Altay)

Kırmızı kart: Bagayoko (dk. 89) (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Adem, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Murat, Metin, Tevfik (Altay)

ORHAN KAYNAK: "1 BUÇUK YILDIR BU ÇOCUKLAR PARA ALMADAN OYNUYOR"

Spor Toto 1.Lig'in 17.haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile Altay arasında Sivas'ta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri müsabakayı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "İlk yarıda çok önemli pozisyonlar yakaladık. Gollere çeviremedik. İlk yarıyı 3-0 galip bitirebilirdik. Rakibin duran toplardan çok etkili olduğunu biliyorduk. İyi bir takımla oynadığımızı biliyorduk, Altay büyük bir camia onlar da bu sene çıktı. Sezona çok iyi başlamalarına rağmen bir düşüş yaşıyorlardı. Bizim için her puan önemli. Üç puanla da ayrılabilirdik. Ama 1-0 öne geçtikten sonra oyuncuların koruma iç güdüsüyle çok geriye çekildik. Uyarmamıza rağmen yapamadık. Yediğimiz golden sonra da pozisyonlara girdik" dedi.

"İNŞALLAH BU KULÜP ORTAMINI KİMSE YAŞAMAZ"

Elazığspor'da futboldan çok futbol dışı konuların konuşulduğunu ifade eden Kaynak, "Futbol dışını burada daha çok konuştuk. İnşallah bu yılın son maçından sonra önümüzdeki yıl artık futbol konuşacağımız bir kulübün, 6 aydır sıkıntılar içerisinde olup bu ortamda yaşayan bütün oyuncularımın emeğine, yüreğine sağlık buraya kadar getirdik. Bundan sonrası artık duyarlı iş adamları, mülki amirler, Elazığ sevdalısıyım diyenlerin sorumluluğunda. İnşallah sahip çıkarlar bu oyuncuları tutarlar. Transfer dosyası açılmasa bile bu oyuncuların maaşları, primlerini maç başı peşinatlarını veririz. 1 buçuk yıldır bu çocuklar para almadan oynuyor. Umarım bundan sonraki dönem Elazığspor için hayırlı ve umutlu olur. Tüm ülke içerisinde inşallah bu kulüp ortamını kimse yaşamaz. Kulüplerimiz ekonomik sıkıntılarından dolayı bu durumu düşmezler. Elazığspor da bunlardan bir tanesi. Spor Toto 1.Lig'de 4 takımın transfer yasağı var. İnşallah çoğalmaz, azalır futbol ileriye gider. Kulüplerin bu sıkıntılarından, yapılanmalarından dolayı milli takımlar da zarar görüyor. Oyuncu yetiştiremiyoruz, oyuncu bulamıyoruz. Bugün sakatlık olmasa hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum"diye konuştu.

"FUTBOLCULAR KALMAK İSTİYOR"

Ekonomik sıkıntılardan dolayı serbest kalmayı hak eden bazı oyuncuların gelip forma giydiğini aktaran Kaynak, "Oyuncularımın hepsiyle görüştüm. Elazığ'ı çok seviyorlar. Burada kalmayı istiyorlar. Sevmeseler bugüne kadar hepsi giderdi. Gelmeleri, durmaları için hiçbir neden yok. Kulübü seviyorlar, burada oynamak istiyorlar. İnşallah kayyumdan bir yönetim atanır, futbolcuların mevcut paralarını verirse hepsi kalmak istiyor. Emeklerinin karşılığı zaten bugün de oynamayabilirlerdi. Orhan Şam dışında kaybımız olmadan bu maça gelip oynadılar. Kendilerini riske ettiler, sakatlansalar belki transfer yapamayacaklar. Bizim için bir hafta çok uzun bir zaman şu anda ikinci yarı kamp yerimizi bile ayarlayamadık. Devre arası ne olacak bilmiyoruz. Şu 5 gün içerisinde devre arası birilerinin çıkıp bir şey yapması gerekiyor. Kulüp müdürümüz, futbolcular ve biz dışında kimsemiz yok. İnşallah bundan sonra idare anlamında tamamlanırız" açıklamasını yaptı.

DİLAVER MUTLU: "İKİNCİ YARI TAKIMI İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise,"Bu maçı iyi oynadık. Kazanmak için iyi hamleler de yaptık ama ikinci golü bulamadık. Geriye düşmesek maçı daha kolay koparabilirdik. Özellikle ikinci yarı tek kale bir maç oynadık. Rakip sahada oynandı. Ama ikinci golü atamadık. Yapacak bir şey yok. Artık ikinci yarı hazırlıklarıyla takımı daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.