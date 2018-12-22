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’nun için parası yetmedi!

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Flamengo’nun Mariano için parası yetmedi!
Galatasaray'ın sağ beki Mariano'yu kadrosuna katmak isteyen Flamengo'nun, yaptığı teklif belli oldu. Brezilya kulübünün sarı-kırmızılılara 2.5 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da sezon başına 1 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Teklifi hem sarı-kırmızılı yönetiminin hem de 32 yaşındaki sambacının az bularak geri çevirdiği belirtildi. G.Saray, Mariano'yu 2017 yaz transfer döneminde bonuslar hariç 4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Yıllık ücreti 2.3 milyon Euro olan ve oynadığı maçlarda kazanılan puan başına 5 bin Euro alan Mariano'nun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Flamengo’nun Mariano için parası yetmedi!
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