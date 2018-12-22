Flamengo’nun Mariano için parası yetmedi!

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Galatasaray'ın sağ beki Mariano'yu kadrosuna katmak isteyen Flamengo'nun, yaptığı teklif belli oldu.Teklifi hem sarı-kırmızılı yönetiminin hem de 32 yaşındaki sambacının az bularak geri çevirdiği belirtildi. G.Saray, Mariano'yu 2017 yaz transfer döneminde bonuslar hariç 4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.