Gazişehir Gaziantep'ten Kardemir Karabükspor'a gol yağmuru

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Karabükspor ceza sahası sol tarafından içeri çevrilen topa Chabbi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Del Valle, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada Berk penaltı noktası yakınından yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-1

36. dakikada Del Valle sol kanattan seri çalımlarla kale önüne kadar gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

57. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Chabbi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-174. dakikada Oğulcan'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Can Sıkılmaz meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 5-1

89. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Ferhat'tan sekti. Seken topu Poepon tamamladı. 6-1

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Sinan Dereci xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Emin Tuğral xx

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Nihat Şahin xx, Rıdvan Şimşek xx, Kubilay Aktaş xx, Ahmet Kesim xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 46 x), Kerim Avcı xx, Igor xx,

Gökhan Alsan xx (Okan Derici dk 59 x), Segbefia xx, Oğulcan Çağlayan xxx, Del Valle xxx, Chabbi xxx (Poepon dk. 76 xx)

YEDEKLER: Mustafa Burak Bozan, Mahmut Bilir, Muhammed Enes, Bahadır

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar x (Ferhat Yılmaz dk. 35 x), Arda Belen x, Fatih Tultak x, Can Sıkılmaz x, Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran x, Batuhan Kurt x (Arif Bostancı dk. 60 x), Emre Eser x, Cihan Aydın x (Toykan Topuz dk. 70 x), Hüseyin Topbaş x, Melih Berat x

YEDEKLER: Doğukan, Ali Kemal, Sezer, Fatih Kızılay

TEKNİK DİREKTÖR: Taner Öcal

GOLLER: Chabbi (dk. 3 ve 57), Del Valle (dk. 17 ve 36), Can Sıkılmaz (dk. 74 k.k.) Poepon (dk. 89) (Gazişehir Gaziantep), Berk (dk. 35) (Karabükspor)

SARI KARTLAR: Arda, Berk, Arif, Can Sıkılmaz (Karabükspor)