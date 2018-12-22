Gel beraber ‘Mesut’ olalım

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'den gelen bir haber Fenerbahçe taraftarları arasında yeni senaryolar yazılmasına neden oldu. Başkan Ali Koç'un, transfer yapacakları müjdesini vermesi vesözlerinin ardından Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'i kiralamayı düşündüğü haberleriyorumlarını da beraberinde getirdi.Kuzey Londra ekibi teknik direktör Emery ile arasındaki sorunlar nedeniyle Mesut'u devre arasında başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.ANA hedef oyuncunun bonservisiyle satılması. Ancak yıldız isminkazancı buna en büyük engel. Gazete haberinde, Fenerbahçe'nin geçen sezon Türk asıllı oyuncu daha sözleşmeye imza atmadan ısrarla transfer teklifinde bulunduğunu da hatırlattı. F.Bahçe taraftarı olduğu bilinenFEYENOORD ile Ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yassin Ayoub için aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu iddia edildi. Hollanda basınındaki haberlere göre Trabzonspor, Bursaspor ve Kasımpaşa da bu oyuncuyu istiyor. Bu sezon ligde 8 maçta bir gol atıp, 2 asist yapan Ayoub, toplamda ise 14 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.