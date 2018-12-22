Gel beraber ‘Mesut’ olalım

İngiltere'den gelen bir haber Fenerbahçe taraftarları arasında yeni senaryolar yazılmasına neden oldu. Başkan Ali Koç'un, transfer yapacakları müjdesini vermesi ve 'Gözümüzü kararttık, gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz'
sözlerinin ardından Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'i kiralamayı düşündüğü haberleri 'Neden olmasın'
yorumlarını da beraberinde getirdi. The Times gazetesinin haberine göre
Kuzey Londra ekibi teknik direktör Emery ile arasındaki sorunlar nedeniyle Mesut'u devre arasında başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. F.BAHÇE TARAFTARI OLDUĞUNU SAKLAMIYOR
ANA hedef oyuncunun bonservisiyle satılması. Ancak yıldız ismin haftalık 350 bin sterlinlik
kazancı buna en büyük engel. Gazete haberinde, Fenerbahçe'nin geçen sezon Türk asıllı oyuncu daha sözleşmeye imza atmadan ısrarla transfer teklifinde bulunduğunu da hatırlattı. F.Bahçe taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki yıldız, bir gün Türkiye'de oynaması halinde bu takımın sarı-lacivertliler olacağını daha önce açıklamıştı. YASSIN AYOUB İÇİN 'SÜPER' YARIŞ
FEYENOORD ile Ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yassin Ayoub için aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu iddia edildi. Hollanda basınındaki haberlere göre Trabzonspor, Bursaspor ve Kasımpaşa da bu oyuncuyu istiyor. Bu sezon ligde 8 maçta bir gol atıp, 2 asist yapan Ayoub, toplamda ise 14 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.