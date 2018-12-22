Köprüden önce son çıkıştayız!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan kulübün son durumunu SABAH'a değerlendirdi:

Ekonomik gerçekler belli. Trabzonspor artık köprüden önceki son çıkışta. En ufak hatayı bile kaldırabilecek durumda değiliz. Planlamamıza göre üçüncü yılın sonuna doğru biraz toparlanma sürecini göreceğiz.

Borç 1 milyar TL ve 2023 yılına kadar tüm gelirlerimiz temlikli. Yakın zaman içerisinde de 100 milyon TL ödememiz var.

Artık altyapıya önem vereceğiz. Oyuncu yetiştirip satmayı planlıyoruz. Benfica nasıl oyuncu bulup, yetiştiriyorsa bizim de bunu uygulamamız gerekiyor.

Takımda lider oyuncu olmalı ama 6-7 değil, 1-2 tane... Ayrıca gençlere örnek olmalılar. Sosa ve Pereira şu anki durumlarıyla tam bir rol model konumundalar.

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'a bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edeceğiz, sonra iki tarafın da çıkarları doğrultusunda yollarımızı ayıracağız.

Gönül ister ki Trabzonspor her sene şampiyon olsun veya şampiyonluğa oynasın. Lakin biz sezona, 'Bu takımı lige sokalım' diyerek başladık, tescilimizi bile son gün yapabildik. Bu herkesin kafasında olmalı. Buradan döndük biz. Biz tüm bunları çözmeye çalışırken yarışın içerisinde olacağız.

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