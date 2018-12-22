Oğuzhan Çin’i istemiyor

2012'de Arsenal'den alınan, Beşiktaş'ta bu sezona kadar iyi bir grafik sergileyerek takımın en önemli oyuncularından olan kaptan Oğuzhan, performansıyla adeta dibi gördü. Yedek kulübesine mahkum olan 26 yaşındaki oyuncu için Çin kulübü Shenzhen'den teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetimin de iyi bir teklife satmak ve elde edilen gelirle devre arası kadrosunu güçlendirmek istemesine rağmen Oğuzhan, Çin'e gitmek istemediğini iletti. Kartal'ın 10 numarası gönderilmek istenmesi halinde kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğü ve buradan gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.



SONU MUTLU BİTSİN!..

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını Kasımpaşa deplasmanında kapatacak. Son üç resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamasa da Trabzonspor maçının ikinci yarısındaki futboluyla umut veren ve beğeni toplayan Kartal, araya galibiyetle girmek istiyor.



MEDEL'E TEKLİF YOK!

Beşiktaş'ın İngiliz kulüplerine satacağı iddia edilen Gary Medel için siyahbeyazlılara gelen herhangi bir teklifin olmadığı belirtildi. Medel'i satmak isteyen bazı menajerlerin Beşiktaş'ın kapısını çalarak, "Onu İngiltere'ye satalım, size de 6 milyon Euro verelim" dediği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise bu teklifi dikkate bile almadan geri çevirdiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU