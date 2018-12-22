Penaltı kaçtı, 3 puanı Ümraniye kaptı

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, AFJET Afyonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, AFJET Afyonspor, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



24. dakikada gelişen sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında savunmadan seken top Madinda'nın önünde kaldı. Bu futbolcu çok sert vurarak takımını öne geçirdi. 1-0



37. dakikada Ümraniyespor yine etkili geldi. Savunmadan atılan uzun topta Emircan kafayla indirdi. Topu alan Atabey, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sert vurarak farkı 2'ye çıkardı. 2-0



47. dakikada Emircan'ın pasında Mücahit soldan hareketlenip son çizgiden ortasını penaltı noktasına yaptı. Bu noktada topla buluşan Madinda'nın şutunda top direğe çarptı. Savunma topu kornere gönderdi.



48. dakikada Emircan bu kez sağ kanattan yine Mücahit'i gördü. Mücahit'in güzel ortasında Atabey kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.



61. dakikada Afyonspor atağında Ersel'in uzaktan sert şutunda Timur topa elle müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.



62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yasin Yener yerden sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Burak topa sahip olarak penaltıda gole izin vermedi.



67. dakikada Yasin çalımlarla ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top Aykut'ta kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak, topu son anda kornere çıkardı.



68. dakikada kazanılan korner atışında Yasin ceza sahası içine gönderdi. Burada müsait pozisyondaki Nazmi, farkı 1'e indiren golü attı. 2-1



77. dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında Yasin'le paslaşan Aykut ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Burak iki hamlede topa sahip oldu.



85. dakikada AFJET Afyonspor atağında ceza sahasına gönderilen ortada kaleci boşa çıktı. Hücuma çıkan Bayram, boşta kalan topu kaleye gönderdi ancak Timur çizgiden çıkardı.

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 68 Recep Aydın), Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 68 Leandrinho)

AFJET AFYONSPOR: Rybka, Türker Toptaş, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, İsmet Benli, Taşkın İlter, Erdi Zengin (Dk. 70 Timuçin Aşçıgil), Onur Ramazan Toprak (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), Yasin Yener, Aykut Uluç (Dk. 78 Enes Ata), Ersel Aslıyüksek

GOLLER: Dk. 24 Madinda, Dk. 37 Atabey Çiçek (Ümraniyespor) - Dk. 68 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Ümraniyespor) - Erdi Zengin, İsmet Benli (Afjet Afyonspor)

AHMET TAŞYÜREK: "LİGDEKİ YERİMİZİ PERÇİNLEDİK"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Afjet Afyonspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda oyundan düşmelerine rağmen galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşyürek, Ümraniyespor'un başında ikinci maçına çıktığını hatırlatarak, "Takımı tanıyor olmamız artı gözükebilir. Takımdaki en büyük eksiklik, geçen haftaki İstanbulspor maçında da olduğu gibi, ikinci yarılardaki düşüşler. İlk yarı 2-0 öndeyiz. Oyuna hakim olmamız gerekirken, ikinci yarı fiziki düşüşler görüldü. Bu stres, bize bir anda kırılma anlarını yaşatabilirdi. Maç berabere de bitebilirdi." ifadelerini kullandı.

Üç puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirten Taşyürek, "Ligdeki yerimizi perçinledik. İkinci yarıda 90 dakika boyunca mücadeleyi aynı şekilde sürdüren bir takım olmak için çabalayacağız." diye konuştu.

GÜLLER: "OYUNUN HAKKI BU OLMAMALIYDI"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, savunmada yapılan bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti.

Müsabakaya iyi başladıklarını aktaran Güller, "İyi mücadele ettik. Rakibi iyi analiz etmiştik. Gol yediğimiz dakikaya kadar çok da pozisyon vermedik. Kişisel hatalardan iki gol yedik. Daha çok topla oynayan, oyuna konsantre olan ve oyunu yönlendiren bir görüntümüz vardı. Arka arkaya yenilen goller bizi sıkıntıya soktu. Savunma anlamında yapılan hataların bedeli biraz ağır oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Güller, ikinci yarı daha iyi oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Skora ortak olacak pozisyonlar bulduk. Penaltı kaçırdık, çizgiden bir topumuz çıktı. Oyunun hakkı bu olmamalıydı. Beraberlik alabilirdik. Top da bizi sevmedi. Ancak sahada istediklerimizi yapabildik. Maksimum performansımızı gösterdik. Oyuncularım ikinci yarı maçı kazanma adına her şeyi yaptılar. Puan almaya çalıştık. Maçtan kopmadan her şeyi yaptık. Ancak gücümüz yetmedi."

Takımda çok eksiğin olduğunu anlatan Güller, "Devre arası bu anlamda bizim için şans. Bu şansı değerlendirip, ikinci yarıda bulunduğumuz yerden çıkacak kadro yapılanmasına gitmemiz lazım. Çalışmalar sürüyor. Daha iyi yerlerde olacağımızı ümit ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.