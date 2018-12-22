Slimani kenara Soldado ilk 11’e

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'de Antalya deplasmanı öncesinde kadroda değişim bekleniyor. Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle aldığı 6 maçlık cezaı biten ve Giresun'la oynanan kupa maçında formasına kavuşan Soldado, performansı ve attığı golle göze girdi. İspanyol golcü, Antalyaspor maçında 11'de yer alacak.Isla'nın bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Giresun'da forma giyememesi, Antalyaspor maçına dair şüpheleri artırmıştı. Ancak Şilili sağ bekin sağlık durumunun iyi olduğu, pazartesi günkü maça yetişeceği kaydedildi. Kasığında zorlanma bulunan Eljif'in hava-zemin koşulları nedeniyle Giresun'da riske edilmediği ifade edilirken, Makedon yıldız da takımdaki yerini alabilecek.