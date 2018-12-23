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45. maçı kim kazanacak? - ...

ile 45. randevuda... Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı - 'daki 22 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 11:55
45. maçı kim kazanacak? Antalyaspor - Fenerbahçe...

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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45. maçı kim kazanacak? Antalyaspor - Fenerbahçe...
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