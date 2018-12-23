Fenerbahçe'de antrenör enflasyonu

Sezonun 16 haftasını 3 teknik direktörle geçen F.Bahçe'de yardımcı antrenör enflasyonu yaşanıyor! Sarı-lacivertliler, 14 kişilik ekibiyle tarihinin en kalabalık teknik kadrosunu barındırıyor. Ersun Yanal ile gelen Volkan Kazak, Recep Karatepe, Niyazi Eniseler ve Gökhan Kağıtçıoğlu, şu anda idmanları yaptıran ekip. Cocu'nun ayrılmasıyla boşa çıkan Chris van der Weerden ile Erwin Koeman, sözleşmeleri henüz feshedilmediği için kulübün çalışanı görünüyor. Yanal öncesi göreve getirilen kaleci antrenörleri Alper Boğuşlu ve Erdem Bali Samandıra'daki görevlerine devam ediyor.

YANAL NEŞTERİ VURACAK

Uzun yıllardır kulüpte görev alan antrenör Zeki Göle, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız ve analist Melikşah Sezgin'in görevleri sürüyor. Son dönemde takıma katılan Serhat Pekmezci (scout), Beri Pardo (analiz uzmanı) ve Mehmet Turan Demir (analist) çalışmalarını sürdürüyor. Yanal'ın kısa vadede takımı toparlayıp ardından şişen teknik ekip kadrosuna neşteri vuracağı öğrenildi.

KALAMIŞ'TA TRANSFER ZİRVESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal transfer ile ilgili Kalamış'ta bir araya geldi. Takımın durumu hakkında bilgi veren Yanal, bir stoper, bir sol bek, bir 10 numara, bir 8 numara ve bir forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ayrıca kadro dışı olan Ozan, Volkan, Aatif ve Dirar ile görüşerek bu oyuncular hakkında karar vereceğini belirten Yanal'ın, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay'ı istediği kaydedildi.

ANTALYA HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe ligde yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına Samandıra'da yaptığı antrenmanla devam etti. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. İlk devrenin son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-lacivertli oyuncuların idmanda oldukça keyifli olduğu bildirildi.

VOLKAN'DAN LEFTER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından Lefter Küçükandonyadis ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 2012'de hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane isimlerinden Lefter'in doğum gününe özel bir mesaj yazan Demirel, efsaneyi, "Ben F.Bahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözleriyle andı.