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'ın merak edilen tekmeliği bugün ortaya çıktı

'de forma giyen ceza ve sakatlıkların ardından form tutmaya ve takımdaki yerini almaya başladı. Dün de maçında forma giyen Arda Turan sahada yaşadığı bir sakatlık sırasında Osmanlı armasına benzer figürlerin olduğu görülen tekmeliği sosyal medyadaki mesajların üzerine takipçileriyle paylaştı. İşte ayrıntılar.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 14:43
Arda Turan'ın merak edilen tekmeliği bugün ortaya çıktı

Süper Lig'de İstanbul Başakşehir kulübü Alanyaspor'a konuk olurken gözler uzun zaman sonra formasına kavuşan Milli futbolcu Arda Turan'daydı. Turan formu ve gol için verdiği ancak değerlendirilemeyen 4 net pasıyla da klasından bir şey kaybetmediğini gösterdi.

AYAĞINA DARBE ALDIĞINDA BİR KISMI GÖRÜNDÜ

Milli futbolcu Arda Turan'ın Alanyaspor maçında ayağına aldığı sert darbe sonrasında müdahale edilirken tekmeliğindeki desen dikkat çekmiş ve sosyal medyada konuşulmuştu. Yıldız oyuncu'nun tekmeliğinde Osmanlı Devleti'nin arması olduğu görünmüş ancak tozluğunu sıyırmaması ve kamera açısından dolayı tam olarak görülememişti. Turan, Futbolseverlerin merak ettiği kemikliği daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

OSMANLI ARMASI, TÜRK BAYRAĞI VE AİLESİ..

Turan'In tekmeliğinde Osmanlı armasının yanısıra Türk bayrağı ve eşi Aslıhan Turan ile anne, baba ve kardeşlerinin fotoğraflarının olduğu görülüyor. İşte o çok konuşulan tekmelik;

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Arda Turan'ın merak edilen tekmeliği bugün ortaya çıktı
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