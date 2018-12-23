Arda Turan'ın merak edilen tekmeliği bugün ortaya çıktı

Süper Lig'de İstanbul Başakşehir kulübü Alanyaspor'a konuk olurken gözler uzun zaman sonra formasına kavuşan Milli futbolcu Arda Turan'daydı. Turan formu ve gol için verdiği ancak değerlendirilemeyen 4 net pasıyla da klasından bir şey kaybetmediğini gösterdi.

AYAĞINA DARBE ALDIĞINDA BİR KISMI GÖRÜNDÜ

Milli futbolcu Arda Turan'ın Alanyaspor maçında ayağına aldığı sert darbe sonrasında müdahale edilirken tekmeliğindeki desen dikkat çekmiş ve sosyal medyada konuşulmuştu. Yıldız oyuncu'nun tekmeliğinde Osmanlı Devleti'nin arması olduğu görünmüş ancak tozluğunu sıyırmaması ve kamera açısından dolayı tam olarak görülememişti. Turan, Futbolseverlerin merak ettiği kemikliği daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

OSMANLI ARMASI, TÜRK BAYRAĞI VE AİLESİ..

Turan'In tekmeliğinde Osmanlı armasının yanısıra Türk bayrağı ve eşi Aslıhan Turan ile anne, baba ve kardeşlerinin fotoğraflarının olduğu görülüyor. İşte o çok konuşulan tekmelik;