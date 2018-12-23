Aslan’ın iştahı kabardı

Süper Lig'de bu sezon sürpriz kayıplar yaşayan G.Saray, ilk yarının son maçında bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Zirvedeki Başakşehir'in dün sahasında Alanya ile berabere kalmasıyla iştahı kabaran Aslan, Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı karşılaşmada kayıp yaşamak istemiyor. Aslantepe'de son 7 maçında galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, bugün kazanarak hem kötü seriyi bitirmek hem de lider ile arasındaki farkı 6'ya düşürmeyi hedefliyor.
BAŞAKŞEHIR maçını Florya'da oyuncularıyla birlikte izleyen teknik direktör Fatih Terim'in de ayaklarına çok önemli bir fırsat geldiğine dikkat çekerek, "Artık kayıp lüksümüz yok. Sivasspor son dönemde ciddi bir ivme yakaladı. Bizim için zor maç olacak ancak 3 puanı alıp farkı azaltmak zorundayız. Çok dikkatli olmalısınız. Kesinlikle hata istemiyorum. Kazanıp devre arasına moralli girelim"
dediği öğrenildi. BADJİ 2.5 EURO MİLYON
Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da adı gündeme gelen Aliou Badji'den yeni haberler geldi. Fotbollsthlm SE sitesi, 21 yaşındaki Senegalli golcünün bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olarak belirlendiğini ve Djurgarden Kulübü'nün bu bedeli karşılayacak takım ile pazarlığa hazır olduğunu yazdı. G.Saray transfer döneminde 2 forvet almayı planlıyor. ALAN TAMAM SIRA KULÜBÜNDE
G.Saray'ın forvet transferinde listeye yazdığı Alan Carvalho'da mutlu sonun yakın olduğu öğrenildi. Aslan Brezilyalı futbolcuyu yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret ve puan başına da 5 bin Euro'ya büyük ölçüde ikna etmeyi başardı. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile Alan arasındaki sözleşmenin 19 Ocak 2019'da sona ereceği kulüp tarafından da resmen açıklandı.
Hedef büyüten Çin ekibi sansasyonel transfeerlere yönelecek. TEK EKSİK AKBABA
Sakat ve cezalılar nedeniyle uzun süredir maçlara 6-7 eksikle çıkan G.Saray'da yüzler gülmeye başladı. Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz'in ardından Donk'un da cezası sona erdi. Belhanda'nın ardından Sinan da sakatlığını atlattı. Sivas maçı öncesi Emre Akbaba dışında eksik bulunmuyor.