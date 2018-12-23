Aslan’ın iştahı kabardı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de bu sezon sürpriz kayıplar yaşayan G.Saray, ilk yarının son maçında bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Zirvedeki Başakşehir'in dün sahasında Alanya ile berabere kalmasıyla iştahı kabaran Aslan, Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı karşılaşmada kayıp yaşamak istemiyor.BAŞAKŞEHIR maçını Florya'da oyuncularıyla birlikte izleyen teknik direktör Fatih Terim'in de ayaklarına çok önemli bir fırsat geldiğine dikkat çekerek,dediği öğrenildi.Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da adı gündeme gelen Aliou Badji'den yeni haberler geldi. Fotbollsthlm SE sitesi, 21 yaşındaki Senegalli golcünün bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olarak belirlendiğini ve Djurgarden Kulübü'nün bu bedeli karşılayacak takım ile pazarlığa hazır olduğunu yazdı.G.Saray'ın forvet transferinde listeye yazdığı Alan Carvalho'da mutlu sonun yakın olduğu öğrenildi.Hedef büyüten Çin ekibi sansasyonel transfeerlere yönelecek.Sakat ve cezalılar nedeniyle uzun süredir maçlara 6-7 eksikle çıkan G.Saray'da yüzler gülmeye başladı. Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz'in ardından Donk'un da cezası sona erdi. Belhanda'nın ardından Sinan da sakatlığını atlattı. Sivas maçı öncesi Emre Akbaba dışında eksik bulunmuyor.