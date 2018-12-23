Başakşehir cepten yiyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 35'e yükseltse de, takipçilerini sevindirdi. Geçen hafta da Galatasaray ile öne geçtiği maçta berabere kalan Başakşehir, dün de aynı sonla karşı karşıya kaldı.
41'inci dakikada Da Costa'nın asistinde Edin Visca'nın golü ile öne geçen Başakşehir, ikinci yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takım 63'te Fernandes ile beraberliği bulduktan sonra öne geçecek fırsatları kullanamadı. 86'da Welinton'ın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi 10 kişi kaldı ama 7 dakikalık uzatma da dahil kalan sürede başka gol olmadı ve maç 1-1 sonuçlandı. Dünkü sonuçla Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kez karşılaştığı Abdullah Avcı'dan ilk kez puan aldı. BÜLENT TİMURLENK - BİR GÖRÜŞ Devre arası iyi geldi!
ABDULLAH Avcı'nın 16 maçta sadece 7 gol yiyen oyun kurgusu dün 1-0 öndeyken yine sobelendi. Beklerini oyuna sokmayan, kanatta Napoleoni'den verim alamayan Başakşehir, Galatasaray maçındaki kırılganlığını dün Alanya'da da sürdürdü. Devre arası imdatlarına yetişti diyebiliriz çünkü hücumda üretkenliklerini kaybetmişlerdi. Sergen Yalçın'ın takımı beraberliği bulduktan sonra yakaladığı net fırsatları harcamasa da dün sahadan galibiyetle ayrılabilirdi. Ligin ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in Trabzonspor deplasmanında alacağı sonuç bize 5 takımlı nefis bir lig yarışı izletebilir.