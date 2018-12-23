Başakşehir cepten yiyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 35'e yükseltse de, takipçilerini sevindirdi.41'inci dakikada Da Costa'nın asistinde Edin Visca'nın golü ile öne geçen Başakşehir, ikinci yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takım 63'te Fernandes ile beraberliği bulduktan sonra öne geçecek fırsatları kullanamadı. 86'da Welinton'ın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi 10 kişi kaldı ama 7 dakikalık uzatma da dahil kalan sürede başka gol olmadı ve maç 1-1 sonuçlandı. Dünkü sonuçlaABDULLAH Avcı'nın 16 maçta sadece 7 gol yiyen oyun kurgusu dün 1-0 öndeyken yine sobelendi. Beklerini oyuna sokmayan, kanatta Napoleoni'den verim alamayan Başakşehir, Galatasaray maçındaki kırılganlığını dün Alanya'da da sürdürdü. Devre arası imdatlarına yetişti diyebiliriz çünkü hücumda üretkenliklerini kaybetmişlerdi. Sergen Yalçın'ın takımı beraberliği bulduktan sonra yakaladığı net fırsatları harcamasa da dün sahadan galibiyetle ayrılabilirdi. Ligin ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in Trabzonspor deplasmanında alacağı sonuç bize 5 takımlı nefis bir lig yarışı izletebilir.